Ivan Yagan: "Je suis heureux de revenir en Belgique

Le joueur âgé de 30 ans avait résilié son contrat d'un commun accord avec Eupen en septembre 2019 avant de rebondir au pays du Père Noël au mois de février. Il vient de faire son retour en Belgique cet été.

Ivan Yagan a fait son retour en Belgique en rejoignant le RWDM. L'international arménien (3 capes et 1 but) évoluait à IFK Marieham, pensionnaire de première division finlandaise depuis février dernier. "Je suis heureux de revenir en Belgique, j'en avais vraiment envie", nous confie le joueur âgé de 30 ans. "Je suis à nouveau près de ma famille et c'est important. De plus, je suis tout près de chez moi", souligne le Bruxellois.

L'ancien joueur d'Eupen, du Cercle de Bruges ou encore du Sporting de Charleroi a tout suite eu le bon feeling avec le RWDM. "J'ai eu plusieurs appels vidéos avec le club quand j'étais en Finlande. J'étais sur le point de prolonger avec Marieham mais le RWDM m'a convaincu par son projet et je pense que nous sommes sur la même longueur d'onde. J'ai eu de bons sentiments à l'entraînement. Il règne ici une super ambiance et j'ai envie de partager mon expérience avec les plus jeunes, être le grand frère en fait. Je veux apporter un plus et aider l'équipe du mieux possible tout en étant décisif", souligne le milieu offensif.

La promu est prêt à croiser le fer avec les autres formations de D1B. "Un championnat compliqué et redoutable. Il faudra être prêt pour ce long marathon qui exige une grande régularité. J'ai hâte de débuter cette nouvelle saison qui s'annonce palpitante", a conclu Ivan Yagan.