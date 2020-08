Final 8: le Barça sans Arthur mais avec un blessé de longue date

Le FC Barcelone va retrouver un géant du football européen ce vendredi: le Bayern de Munich. Les Bavarois ont remporté toutes les rencontres qu'ils ont disputé depuis la pause dûe au Coronavirus.

Pour cette rencontre, et pour toute l'éventuelle suite du Final 8, le FC Barcelone a communiqué la liste de joueurs qui sont du voyage à Lisbonne. Si Arthur, qui s'est mis à l'écart du groupe, et Umiti (blessé) ne sont pas présents, les Catalans pourront compter sur le retour de blessure d'Ousmane Dembélé.

The squad for the trip to Lisbon! pic.twitter.com/X1wNJXa5Fa