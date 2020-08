OFFICIEL: Guillaume François signe à l'Union

Guillaume François va donc disputer la saison 2020-2021 sous le maillot de l'Union St-Gilloise. Le latéral droit, qui était à Virton la saison dernière, a signé un contrat d'une saison avec une année en option. Il s'entraînait depuis quelques semaines avec le club désormais entraîné par Felice Mazzù.

Durant sa carrière, Guillaume François a aussi porté le maillot de Mouscron, Charleroi, le Beerschot et Virton.

