Un gardien expérimenté rejoint Ostende

Bram Castro apportera son expérience à l'effectif du KVO cette saison.

Avec la signature de Bram Castro, Ostende se renforce en expérience. Le gardien de 37 ans a signé un contrat d'une saison. Ce dernier était libre après que son contrat avec Malines n'ait pas été renouvelé.

Après une longue carrière débutée en 2001 avec des passages à Genk, à Saint-trond ou encore au PSV, il apportera toute son expérience à Guillaume Hubert et Fabrice Ondoa.

"J'étais en négociation avec Bram et son manager depuis plusieurs semaines. Je tenais à ajouter un gardien de but expérimenté à l'effectif. Il peut aider les jeunes avec ses conseils et c'est aussi un avantage qu'il soit belge et qu'il connaisse donc bien la JPL", indique le président côtier.