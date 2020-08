OFFICIEL: Willian est un Gunner

En fin de contrat avec Chelsea, Willian s'est engagé ce vendredi avec Arsenal. Le petit Brésilien a signé un contrat de trois ans avec les Gunners, jusqu'en 2023. Il va rejoindre son nouveau club dans les prochains jours.

Willian, 32 ans, était arrivé chez les Blues en 2012. Il venait du championnat russe, d'Anzhi pour être précis. Il a aussi porté les couleurs su Shakthar. Il aura disputé 339 rencontres pour Chelsea, marquant 63 buts et donnant 62 passes décisives.

🗞 Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season