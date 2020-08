Gand à nouveau mis en boîte

Les Buffalos se sont clairement positionnés comme étant candidat au titre cette année mais rien ne se passe comme prévu pour les hommes de Jess Thorup.

La Gantoise voulait se racheter après la défaite inaugurale sur la pelouse de STVV. Pourtant, les hommes de Jess Thorup ont connu face à Courtrai le même scénario que lors de la journée inaugurale. Comme au Stayen, l'adversaire ouvre le score. Il faut dire que sur cette action Moffi est absolument seul entre les deux défenseurs centraux ( 22', 0-1).

Les Buffalos vont alors se faire plus pressants. L'entraîneur des locaux avait opté pour une autre animation offensive par rapport au déplacement dans le Limbourg puisque Depoitre et Bezus étaient sur le banc, remplacés par Dorsch et Niangbo. Il faut tout de même attendre la deuxième période et l'inévitable Plastun pour voir l'égalisation qui tombe sur corner (59', 1-1).

Mais au final, ce sont les joueurs d'Yves Vanderhaeghe qui vont repartir avec les trois points. Sur un contre, Van Der Bruggen vient crucifier son ancienne équipe et un Davy Roef médusé pour sa première sous ses nouvelles couleurs.

Avec ce bilan de 0 sur 6, les Buffalos ne sont clairement pas à la hauteur de leurs ambitions. Dans une semaine, les vice-champions de Belgique s'en iront défier l'Antwerp au Bosuil. De son côté Courtai efface la contre-performance inaugurale face à Waasland-Beveren.