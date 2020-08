Porté par Guy Mbenza, le Cercle renverse l'Antwerp dans le money-time

Mené au score par l'Antwerp à dix minutes de la fin du temps réglementaire, le Cercle de Bruges est parvenu à inverser la tendance dans le money-time grâce à un doublé de Guy Mbenza.

La deuxième journée de Pro League s'est poursuivie cet après-midi avec une rencontre opposant le Cercle de Bruges et l'Antwerp à partir de 13h30. L'occasion pour les deux équipes de remporter leur première victoire de la saison puisque le premier restait sur une courte défaite face au Standard (1-0) tandis que le second n'avait pu faire mieux qu'un résultat nul face à Mouscron (1-1) lors de la première journée.

Le Great Old est le premier à avoir trouver la faille par l'intermédiaire de sa nouvelle recrue, Pieter Gerkens. En effet, titulaire au coup d'envoi, seulement quelques jours après son arrivée, l'ancien Mauve a ouvert le score à la 32ème minute de jeu. Moins entreprenant en seconde période, le matricule 1 a ensuite subi la domination des Groen-Zwart qui ont contrôlé le ballon (54%) et se sont montrés plus dangereux (11 tirs à 8). C'est donc logiquement que le Cercle est parvenu à égaliser, puis à prendre l'avantage, grâce à un doublé de Guy Mbenza (80e, 86e). Deux buts survenus dans les dix dernières minutes qui ont permis aux hommes de Paul Clément de connaître leur premier succès de la saison (score final : 2-1).

Au classement, le club brugeois grimpe à la huitième place, juste devant Courtrai et derrière le Standard, en attendant la rencontre des Rouches demain face à Waasland-Beveren (coup d'envoi à 19h). De son côté, l'Antwerp est treizième et réalise un début de saison délicat, après avoir pourtant battu le FC Bruges en finale de Coupe nationale le 1er août.