Nordin Jbari : "Vincent Kompany va pouvoir désormais se concentrer à 100% "

Ce lundi matin, Vincent Kompany a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur. Le jeune retraité remplace Franky Vercauteren et devient le nouvel entraîneur d'Anderlecht.

Tremblement de terre à Bruxelles et en Belgique ce lundi matin quand Vincent Kompany a fait savoir qu'il prenait sa retraite et qu'il devenait le nouvel entraîneur principal d'Anderlecht. "Quelle carrière, le meilleur défenseur belge de tous les temps à mes yeux", nous confie Nordin Jbari. "Je suis triste de ne plus le voir évoluer sur les pelouses mais s'il a décidé d'arrêter, c'est qu'il a compris que son corps ne le suivait plus. Il est enfin prêt à entamer un nouveau chapitre", a expliqué l'ancien attaquant des Mauves.

Arrivé comme joueur-entraîneur l'été dernier à Bruxelles, la situation n'a jamais été vraiment claire. "Il aurait dû revenir soit en tant que joueur soit en tant que coach. La direction est en cause et aurait dû clarifier les choses dès le début. Il y a trop de décideurs chez les Mauves. La situation est devenue assez confuse et cela a généré pas mal d’incompréhension", souligne l'ancien Diable Rouge satisfait du changement opéré.

Plus de clarté

Les relations entre Vince The Prince et Franky Vercauteren étaient devenues un peu tendues ces derniers jours. "Vercauteren ne pouvait continuer de la sorte, c'est un vrai T1 pas comme Davies. La philosophie de jeu était différente aussi. Kompany est dans un projet à long terme avec un football qui se construit à partir de l'arrière alors que Vercauteren se trouvait plus sur le court terme avec un objectif de résultats donc moins de beau jeu. Vincent coachait déjà durant les joutes amicales, alors blessé, il prenait encore plus de place. La titularisation de Trebel comme effet déclencheur ? Non, si Vince n'avait pas voulu qu'il soit titulaire contre Saint-Trond, il ne l'aurait pas été. C'est cette histoire de philosophie le déclencheur", a précisé l'ancien attaquant.

Cette fois, les choses semblent claires. "Vincent Kompany va pouvoir désormais se concentrer à 100% sur son métier d’entraîneur et son projet de départ. L’avenir nous le dira mais moi j’y crois", a conclu Nordin Jbari.