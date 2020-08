Laszlo Bölöni est à Gand: "Le spectacle c'est bien, mais il faut des résultats"

Tout s'est réglé très vite: ce jeudi matin, Bölöni était à l'entraînement de La Gantoise et il s'est exprimé pour la première fois. Dans son plus pur style

L'ancien coach de l'Antwerp est donc le nouveau patron sportif de La Gantoise. Le Roumain a été présenté en tant que remplaçant de Jess Thorup. Pour Bölöni, Gand est un club du top. "La Belgique est mon deuxième pays et La Gantoise est un top club dans ce pays. C'est un club ambitieux qui veut grandir. Je suis heureux de pouvoir passer un cap avec Gand".

La Roumain est venu pour faire des résultats: "Je sais que certaines personnes parlent roujours de miracles à réaliser et j'aime penser que tout est possible. Comme j'ai toujours dit à mes joueurs: tout ce que j'ai réalisé dans ma vie, c'est à force de travail et de sacrifices. J'aime le beau jeu, mais je veux d'abord des résultats, j'ai besoin de résultats".

Le nouveau T1 a aussi révélé qu'il avait déjà parlé avec ses nouveaux dirigeants il y a bien longtemps: "Il y a presqu'un an, j'avais déjà discuté avec les dirigeants. Nous nous sommes toujours bien entendus".