Le RFC Liège va diffuser ses matchs de championnat en streaming

Bien qu'il évolue en Nationale 1, le club liégeois veut rester moderne et va offrir la possibilité à ses supporters d'assister aux rencontres grâce au streaming.

Le RFC Liège a trouvé la solution pour que ses supporters puissent assister aux rencontres de Nationale 1 malgré les mesures liées au Covid-19. Le club a annoncé que les matchs seront diffusés en streaming et gratuitement pour les abonnés.

"Le RFCL a décidé de s'allier à Fuchs Sports pour une durée de trois ans. Spécialisée dans le streaming, Fuchs Sports va installer des caméras fixe dans le stade de Rocourt", peut-on lire sur le site officiel du club.

En plus de cela, les Sang et Marine ont mis en place un système de digitalisation des tickets, des abonnements ainsi que des consommations au sein de la buvette. Il faudra désormais scanner son ticket ou son abonnement avant de rentrer dans le stade. Pour ce qui est des consommations, il sera possible de payer via une carte rechargeable.