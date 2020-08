Europa League : WhoScored récompense Romelu Lukaku

Malgré sa défaite en finale de l'Europa League hier soir face à Séville, Romelu Lukaku a survolé la campagne 2019/2020. En effet, cette saison, outre son importance dans le collectif de l'Inter Milan, le Diable Rouge est devenu le meilleur buteur belge de l'histoire de la compétition ainsi que le joueur à avoir marqué durant le plus de matchs consécutifs en C3 (20 rencontres de suite).

C'est donc assez logiquement que Big Rom a été récompensé par WhoScored. En effet, le site de statistique britannique a dévoilé aujourd'hui son onze type de la phase à élimination directe du tournoi. Avec une note moyenne de 7.79, l'international belge est le meilleur joueur de l'équipe. Pour rappel, en seulement six matchs disputés, l'ancien joueur de Manchester United a inscrit 7 buts et délivré 2 passes décisives.

🇪🇺 #UEL Team of the Knockout Phase@Bonoyass @mattdoherty20 | Comert | @diegogodin | @sergio_regui



Falk | @B_Fernandes8 | @Ever10Banega | Kostic@kaihavertz29 | ⭐️ @RomeluLukaku9 ⭐️



