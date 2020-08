Une pépite norvégienne vers Old Trafford

Direction Manchester pour Isak Hansen-Aaroen qui rejoint son compatriote Ole Gunnar Solskjaer.

Le club norvégien de Tromso a annoncé la signature de son très jeune talent, Isak Hansen-Aaroen, à Manchester United

Le jeune prodige a fait ses débuts à l'âge de 15 ans et 319 jours, devenant la plus jeune joueur à avoir jamais joué pour l'équipe première du club.

United a trouvé un accord avec Tromso, et dans le cadre de son développement, Hansen-Aaroen débutera à l'académie de United pendant au moins un an.

Tromso a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux, souhaitant bonne chance au jeune Hansen-Aaroen : "Merci beaucoup pour ces dix dernières années et bonne chance à Manchester United et dans ta carrière."