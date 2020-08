Entame de saison idéale pour l'Union : "Je suis fier de l'équipe"

L'Union a évité le match piège par excellence à Deinze avec brio, pour bien lancer sa saison de D1B, à la grande satisfaction de Felice Mazzù.

Un déplacement chez l'ambitieux promu était tout sauf un cadeau pour l'Union. Mais les Bruxellois on fait le boulot pour assurer trois points importants, pour bien débuter la saison et se mettre dans les meilleures conditions.

Buteur sur coup-franc, Casper Nielsen, avait soulagé les siens en plantant le 2e but des Bruxellois lorsque ceux-ci étaient encore exposés à une égalisation de Deinze : "Cela fait vraiment du bien ces trois points. C’est toujours difficile, le premier match, mais on a fait le boulot. Je suis fier de l’équipe", confiait notamment ce dernier pour le site du club.

Pour Mathias Fixelles, l'Union a fait preuve d'une belle combativité en équipe : "C'était le premier but et j’espère pas le dernier... C’est un but qui vient au bon moment, car nous sortions d'un moment compliqué dans la rencontre. Deinze nous attendait de pied ferme et ce but nous libère à ce moment-là. Après l’exclusion, on a montré la véritable mentalité unioniste, un groupe uni... Cette combativité et la victoire, ce sont des facteurs positifs qu’on doit prendre pour le reste de la saison", analysait l'auteur du premier but pour le site du club également.