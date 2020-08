Roberto Martinez justifie la première sélection de Jérémy Doku: "Un talent exceptionnel"

Parmi les surprises dans la première sélection de l'année 2020, il y a la présence du jeune ailier anderlechtois. Mais, pour Roberto Martinez, le moment et le contexte étaient idéaux pour le lancer.

À 18 ans et après avoir glané ses quatre premières caps en équipe nationale U21, Jérémy Doku va donc découvrir le groupe des Diables Rouges la semaine prochaine. "C’est un talent exceptionnel, un jeune joueur qui peut apporter beaucoup de choses à une équipe dans un match et je pense notamment à ses qualités en un contre un", estime Roberto Martinez pour justifier l’arrivée du jeune Anderlechtois.

"Un rassemblement spécial"

Mais c’est aussi le contexte qui a favorisé cette première sélection. "Le rassemblement de septembre sera très spécial pour nous", confirme le sélectionneur. "Avec le nouveau format de la Ligue des Champions et de l’Europa League et le début des championnats retardé, c’est l’opportunité de faire appel à des joueurs qui ont déjà repris."

Et l’Espagnol en est persuadé, Jérémy Doku et Yari Verschaeren saisiront cette occasion pour se mettre en évidence. "Ce sera une belle expérience pour eux et ils auront l’occasion de confirmer les belles dispositions qu’ils ont déjà montrées dans leur club."