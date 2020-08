Vincent Kompany sélectionneur ? "Je n'ai rien à voir avec ça !"

La sélection de Roberto Martinez a fait réagir : deux nouvelles têtes venues d'Anderlecht, et la présence de Verschaeren et Cobbaut, pas en grande forme, en ont amené certains à penser que Vincent Kompany a de l'influence sur les choix du sélectionneur ...

Mais Vincent Kompany, en conférence de presse avant le déplacement de vendredi à Ostende, a balayé cette hypothèse d'un revers de la main. "Je vous assure que je n'ai rien à voir avec (rires) ! J'ai appris ça après vous-mêmes. Jan (Gatz, responsable presse du RSCA, nda) m'a dit que ça parlait beaucoup à mon sujet, comme quoi j'aurais demandé à Roberto Martinez de les sélectionner. Absolument pas", affirme l'entraîneur d'Anderlecht.

Bien sûr, la nouvelle lui a fait plaisir ("J'espère qu'ils reviendront plus forts de l'équipe nationale"), mais ne souhaite pas voir un garçon comme Nany Dimata prendre trop de risques. "Il a encore un long chemin avant d'être de retour et je le lui ai dit. L'objectif est de le garder dans l'équipe le plus souvent possible, même s'il ne jouera pas tout. Mais nous voulons qu'il retrouve son meilleur niveau au plus vite", conclut Kompany.