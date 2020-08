Un attaquant de Manchester City pour remplacer Suarez au Barça ?

C'est la grande lessive du côté du FC Barcelone. Les Blaugranas, désormais entraînés par Ronald Koeman, ont pour ambition de rajeunir leur noyau afin de donner un nouvel élan au club.

Le Barça vit des jours compliqués. Après la grande lessive annoncée par Koeman, Messi, de son côté, est désireux de trouver un nouveau club en vue de la saison prochaine. Malgré cette profonde crise, le club catalan continue à travailler sur le marché des transferts.

On le sait, Luis Suarez vit ses derniers jours du côté du Camp Nou. Le buteur uruguayen devrait faire ses valises après six années passées au club. Et selon le journal espagnol AS, Gabriel Jesus serait dans les petits papiers de Koeman pour venir renforcer l'attaque du Barça.

Le Brésilien a le profil qui correspond aux Blaugranas : jeune et talentueux. La saison précédente, l'attaquant a inscrit quatorze buts et distillé huit passes décisives avec City.