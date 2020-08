Le Besiktas s'est intéressé à un Belge d'Eredivisie

Anas Tahiri fait la pluie et le beau temps depuis 2018 au RKC Waalwijk et cela l'a mis sur le radar de clubs étrangers.

Le Belgo-Marocain Anas Tahiri (25 ans) aurait pu rejoindre le géant turc du Besiktas, mais l'offre émise a été jugée trop basse par le RKC Waalwijk, où évolue l'ancien du Lierse. Tahiri est un titulaire indiscutable en Eredivisie (6 buts, 1 assist la saison passée).

"Oui, durant la préparation, il y a eu une offre de Besiktas. Le RKC a refusé, c'était insuffisant et je le comprends tout à fait", affirme Tahiri à FOX Sports. "Si le Besiktas me veut, il faudra une offre plus importante". Qui peut encore arriver, mais le milieu offensif ne se focalise pas là-dessus : "Je me concentre sur le RKC. Si je dois rester un an de plus, je serai à 100%".