Trois absents pour le deuxième match de la saison de l'Union

Après une victoire convaincante à Deinze, l'Union Saint-Gilloise se mesurera à Westerlo dimanche après-midi.

Sébastien Pocognoli et Nik Lorbek, déjà absents sur blessure la semaine dernière, ne sont toujours pas de retour dans le groupe et Felice Mazzu sera privé d'un autre titulaire: Anas Hamzaoui, qui avait été exclu à Deinze la semaine dernière et qui est donc suspendu.

Un seul autre changement dans le groupe, la présence du jeune gardien Tibo Herbots, arrivé cet été en provenance du STVV, qui prend la place de Kerian Atheba dans la sélection.

Le groupe unioniste:

Gardiens: 1. Anders Kristiansen 33. Tibo Herbots 49. Anthony Moris

Défenseurs: 4. Jonas Bager 16. Christian Burgess 19. Guillaume François 22. Federico Vega 44. Siebe Van der Heyden 59. Ismaël Kandouss

Médians: 6. Casper Nielsen 8. Marcel Mehlem 10. Mathias Fixelles 17. Teddy Teuma 20. Senne Lynen

Attaquants: 7. Charlie Brown 9. Deniz Undav 13. Dante Vanzeir 14. Ibrahima Bah 23. Aron Sigurdarson 94. Loïc Lapoussin.