📷 La triste image d'un fan attendant l'arrivée de Messi au complexe d'entraînement du Barça

La fin de l'histoire entre Lionel Messi et le Barça semble se confirmer. L'Argentin ne s'est pas présenté aux tests médicaux prévus ce dimanche par le Barça, comme l'a annoncé Marca.

À l'entrée du complexe d'entraînement du Barça pourtant, un jeune fan du joueur s'était posté en espérant voir son idole. Mais finalement, Messi n'est jamais arrivée et un photographe a immortalisé la triste réaction du petit garçon.

Ces images traduisent très bien le malaise que provoquerait le départ du Messi.

A young fan waited for Messi to show up to Barca's pre-season training 💔 pic.twitter.com/AjYfOXqLZF