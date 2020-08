Maxime Lestienne a montré la voie au Beerschot : "J'espère que je vais continuer de la sorte"

L'ailier a été l'homme du match au Kiel lors de la victoire du Standard de Liège face au Beerschot (0-3). Le Belge âgé de 28 ans a marqué le deuxième but avant d'être l'auteur de l'assist sur le troisième but liégeois.

Maxime Lestienne a été l'auteur d'une très belle prestation ce dimanche au Beerschot, probablement sa meilleure depuis le début de cette saison. "Oui, j'ai été efficace et cela me fait plaisir. Un but et un assist qui font du bien pour la confiance, j'espère que je vais continuer de la sorte", a expliqué l'attaquant des Rouches à l'issue de la rencontre.

Le Standard a bien dominé son sujet anversois en première période, mais aurait pu tuer le match plus rapidement juste après la pause. "Nous avons éprouvé des difficultés à inscrire ce deuxième but pour nous libérer. Nous avons ensuite laisser trop d'occasions au Beerschot et heureusement qu'Arnaud (Bodart) a fait de bons arrêts. Nous avons livré un bon match et nous repartons avec les trois points", explique l'ancien Brugeois.

Non repris dans la sélection des Diables Rouges pour les rencontres de la Ligue des Nations, le Rouche a réagi. "Si je suis repris, c'est du bonus pour moi. Je suis focus sur le Standard et je ne pense qu'à mon club. Je suis bien ici, le groupe est top et ma famille se sent bien à Liège. Je ne pense pas à autre chose", a conclu Lestienne.