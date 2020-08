Officiel : Henrikh Mkhitaryan quitte définitivement Arsenal

Mkhitaryan évoluait déjà à Rome cette saison, loué par Arsenal. Le constat est honorable pour le médian qui a joué 27 rencontres (toutes compétitions confondues) pour 9 buts et 6 assists délivrés.

Du haut de ses 31 ans, le milieu a rompu son contrat avec les Gunners pour rester dans la capitale après une aventure mitigée en Angleterre, entre Manchester United puis Arsenal.

Thank you, @HenrikhMkh



And good luck with @ASRomaEN 👊