Allemagne - Espagne, un choc dévalué

Entre les absents allemands et les tests espagnols, ce choc entre l'Allemagne et l'Espagne promet tout de même un beau spectacle.

La seconde saison de Ligue des Nations débute avec un alléchant Allemagne - Espagne. Ces deux sélections font partie des favoris pour le prochain Euro. Champion du Monde en 2014 et demi-finaliste de l’Euro 2016, la Mannschaft a vécu un Mondial 2018 décevant. Joachim Löw a été maintenu à son poste et a pris des décisions fortes en écartant les Muller, Boateng, Hummels, et özil de la sélection. Le technicien allemand s’appuie sur de jeunes joueurs et sur l’expérience de Neuer et Kroos.

Pour ce rassemblement, Löw n’a pas fait appel aux joueurs du Bayern, récents vainqueurs de la Ligue des Champions. Les Gnabry, Goretzka, Neuer ou Kimmich ne font donc pas partie du groupe. Seul Süle, absent une bonne partie de la saison, a en revanche été convoqué. Cette sélection, même privée de certains éléments, a fière allure avec les Gundogan, Werner, Brandt, Sané et la pépite Kai Havertz. L’Allemagne s’est tranquillement qualifiée pour le prochain Euro en terminant en tête de son groupe avec 7 victoires en 8 rencontres. Seuls les Pays Bas ont réussi à battre la Mannschaft.

En face, l’Espagne est également repartie sur de nouvelles bases après l’échec du Mondial russe. La Roja a été confiée à Luis Enrique, qui a été contraint de manquer une bonne partie de la campagne de qualification pour l’Euro, pour s’occuper de sa fille malade.

De retour aux affaires, l’ex-entraineur du Barca a convoqué un groupe très jeune avec les premières sélections pour les prometteurs Garcia, Fati ou Ferran Torres. A leurs côtés, on retrouve les cadres Sergio Ramos, Busquets, Thiago Alcantara ou Asensio. La Roja a tranquillement validé son ticket pour le prochain Euro en terminant invaincu dans son groupe avec 8 victoires pour 2 nuls. Cette opposition entre deux formations offensives s’annonce ouverte, nous voyons les deux équipes marquer.

C'est un choc équitable qui nous attend ce jeudi soir ! La cote de l'Allemagne est de 2.55, celle de l'Espagne de 3.05. Il y a de quoi vous faire plaisir sur BETFIRST !