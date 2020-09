Anderlecht a pris sa décision concernant le cas Vanden Borre

Il s'est certainement rendu utile ces derniers mois, mais maintenant une décision a été prise concernant Anthony Vanden Borre.

Anthony Vanden Borre devra bientôt continuer son parcours au sein de l'équipe B du Sporting d'Anderlecht, selon les informations d'Het Laatste Nieuws.

Ces derniers mois, il a été autorisé à rejoindre l'équipe première avec un contrat minimum à la clé. La semaine dernière, il a joué même joué en défense centrale lors d'un match amical contre le Bayer Leverkusen.

Peu à peu, on s'est rendu compte qu'il ne serait plus aussi utile sur le terrain et que Vanden Borre était particulièrement important d'un point de vue extra-sportif dans le noyau ou comme exemple pour les jeunes du club.