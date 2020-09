Wouter Vrancken : "Nous devons éviter la spirale négative"

Malines était très heureux de retrouver ses supporters, surtout quand on sait l'impact qu'ils ont à l'AFAS Stadion. Cependant, ce retour n'a pas empêché de voir les Sang et Or s'incliner contre Ostende.

Néanmoins, la présence de supporters malinois a eu un certain impact, confirme Wouter Vrancken. "Cela a clairement eu un impact sur la rencontre. Ils ont mis la pression, ce qui a poussé les joueurs à se dépasser. Le public donne quelque chose en plus. C'est dommage que nous n'ayons pas pu offrir la victoire en cadeau à nos supporters". Le Malinois Geoffry Hairemans était aussi heureux de revoir les supporters dans les tribunes. "J'aime sentir les supporters qui nous soutiennent. C'est pour cela qu'on joue football. Ce n'est certainement pas la même chose lorsque l'on joue dans un stade vide. Je suis content qu'ils soient de retour". Éviter la spirale négative Cependant, les Malinois n'ont pas pu profiter pleinement du retour de ses supporters. Les hommes de Vrancken alignent un bilan de 0 sur 9. La fraîcheur du début de saison semble s'être un peu éteinte. "La déception est grande, surtout si on prend en compte nos précédentes prestations. Nous devons veiller à ne pas rentrer dans une spirale négative car ce serait mauvais au niveau mental", sait Vrancken.