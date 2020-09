Brandon Mechele une semaine de plus en quarantaine

Alors que le RSCA annonçait de mauvaises nouvelles avec 5 tests positifs (dont 3 dans le noyau A), le FC Bruges communiquait que son défenseur central Brandon Mechele allait rester une semaine de plus en quarantaine.

Brandon Mechele, testé positif au coronavirus durant la trêve internationale et déjà placé en quarantaine depuis son retour à Bruges, y restera une semaine de plus par mesure de précaution, a annoncé le FC Bruges via son site officiel. La "charge virale" du joueur est jugée trop élevée et l'intégrer au groupe ne respecte donc pas les mesures sanitaires de la Pro League.