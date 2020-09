Liverpool aurait trouvé un accord avec un joueur de Premier League

Après un exercice 2019/2020 plutôt réussi en Angleterre (48 matchs, 16 buts, 6 assists), Diogo Jota n'a pas disputé la moindre minute en match officiel depuis le début de la nouvelle saison. En manque de temps de jeu, le joueur de 23 ans serait sur le point de se trouver un nouveau point de chute en Premier League.

En effet, d'après les informations de Fabrizio Romano, journaliste pour Sky Sports, l'international portugais (4 capes) se serait d'ores et déjà mis d'accord avec Liverpool autour d'un contrat de cinq ans. Même si les Reds doivent encore trouver un terrain d'entente avec les Wolves pour boucler le transfert, les deux partis pourraient bientôt s'accorder sur une indemnité de 43 millions d'euros.

Liverpool have reached an agreement on personal terms with Diogo Jota after quick contacts today with his agent Jorge Mendes. He’s ready to sign until June 2025. Negotiation progressing between #LFC and Wolves to complete the agreement [final fee could be around €43m]. 🔴 #Jota