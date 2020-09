Felice Mazzù : "Nous n'avons pas le droit de nous louper face à Seraing"

Ce samedi soir, l'Union Saint-Gilloise recevra le RFC Seraing lors de la 4ème journée de D1B. Les supporters bruxellois feront leur retour au Parc Duden.

Felice Mazzù est satisfait du retour partiel des supporters de l'Union Saint-Gilloise au Stade Marien. "Je dirais que, davantage que la possibilité de prendre la tête en cas de victoire importe moins que le fait de gagner ce match en présence de notre public. Il faut considérer le match de ce samedi soir comme notre premier véritable match à domicile et nous n’avons pas le droit de le louper", a confié le coach des Unionistes sur le site officiel du club.

"Je m’attends toutefois à un match difficile, eu égard au potentiel offensif de l’adversaire. Evidemment, occuper la tête à l’issue de ce match serait bien, mais je rappelle qu’on en est seulement à la quatrième journée du championnat et que c’est un peu tôt pour considérer un tel enjeu", a souligné l'ancien entraîneur de Charleroi et de Genk avant d'évoquer la clé du match.

"Le ‘plus’ sera à mon sens à l’équipe qui s’affichera la plus ‘libérée’. Seraing vient de subir sa première défaite et se doit de réagir immédiatement. L’Union a laissé des plumes de façon imprévue lors de son dernier déplacement face aux jeunes Brugeois. Chez nous, il est clair que c’est le dernier geste qui a fait défaut. On ne retrouve pas encore en championnat la même efficacité que lors de nos sorties amicales. Pour le reste, la mentalité du groupe y est et je m’en félicite", a conclu elice Mazzù.