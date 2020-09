Iniesta brille, Vermaelen et Kobe retrouvent la victoire

Le Vissel Kobe attendait ça depuis deux mois.

Le Vissel Kobbe s'est imposé, ce mardi, avec Andrès Iniesta dans les premiers rôles et Thomas Vermaelen sur la pelouse. Au terme d'un match spectaculaire: à trois reprises, l'équipe du Diable Rouge a mené et s'est fait rejoindre, avant d'émerger, finalement en toute fin de rencontre.

Auteur d'un but et d'un assist, Thomas Vermaelen permet à ses coéquipiers de regoûer à la victoire. Cela faisait en effet tout pile deux mois et huit matchs consécutifs que le Vissel Kobe n'avait plus gagné (4-3).