Jess Thorup prendra-t-il sa revanche sur le football belge ? Les négociations sont en cours

Jess Thorup ne devrait pas quitter la Belgique : l'entraîneur danois s'apprêterait à devenir le successeur d'Hannes Wolf à Genk.

Jess Thorup avait été licencié par les dirigeants gantois après deux journées à peine, et deux défaites, en début de saison. Et alors que La Gantoise se retrouve désormais sans coach après avoir viré Laszlö Bölöni presque aussi vite, le Danois pourrait bien prendre une revanche symbolique et signer à Genk : les Limbourgeois, qui ont écarté la piste Vercauteren, seraient en négociations avancées avec Thorup, annonce le Nieuwsblad.

Les discussions avec Franky Vercauteren n'ont pas abouti et ont été abandonnées ce mardi par le Racing Genk, qui aurait alors fait de Thorup sa priorité devant Marc Brys, l'actuel entraîneur d'OHL. Jess Thorup a l'avantage d'être libre, et son travail à Gand était très apprécié à la fois des joueurs et du public ; son style de jeu plutôt offensif semble coller à l'ADN genkoise, ce qui manquait à Hannes Wolf licencié la semaine passée après la lourde défaite (5-2) au Beerschot.