Marc Wilmots dans la short-list d'un club de Bundesliga ?

Alors que Schalke vient tout juste de limoger David Wagner, le club allemand s'intéresserait au profil de Marc Wilmots pour le remplacer.

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure en tant que sélectionneur de l'Iran en décembre dernier, Marc Wilmots n'a toujours pas trouvé de nouveau point de chute pour donner un second souffle à sa carrière d'entraîneur. Mais après plusieurs mois d'inactivité, l'ancien sélectionneur des Diables Rouges pourrait rebondir en Allemagne.

En effet, d'après les informations de Het Laatste Nieuws, l'homme de 51 ans serait dans la short-list de Schalke, qui cherche un remplaçant à David Wagner, fraichement limogé après une année 2020 catastrophique. Néanmoins, le club de la Ruhr n'aurait pas que son nom en tête et suivrait d'autres pistes. Les profils de Sandro Schwarz (ex-Mayence), Manuel Baum (ex-Augsbourg) et Alexander Zorniger (ex-Bröndby IF) seraient également à l'étude.