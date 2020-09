Un jeune qui pousse à Charleroi

Petit à petit, le jeune ailier formé au Sporting fait son trou dans l'effectif de Karim Belhocine.

Il avait déjà joué quelques minutes ses premières de la saison, contre le Beerschot le week-end dernier, jeudi, en Europa League, Ken Nkuba a été le premier Carolo à monter sur le terrain, en remplacement de Mamadou Fall.

La preuve que Karim Belhocine compte sur lui. "C’est un joueur qui est avec le groupe depuis plus d'un an maintenant. Quand je suis arrivé, je trouvais que c’était jeune joueur, très à l'écoute, avec beaucoup de talent et l’envie de grandir et de progresser" explique le coach du Sporting.

"Au fil des mois, il s’est imposé comme un joueur à part entière du noyau et chaque semaine il le prouve. Au niveau du physique, de la technique et de l’intelligence de jeu, il a l’étoffe d’un joueur de Charleroi." Au point de gagner encore quelques minutes (ou plus) à Mouscron, dimanche soir?