Un point "important" pour les Hurlus

L'Excel attendra encore pour sa première victoire, mais vu le contexte, chaque point est bon à prendre pour les Hurlus.

Mouscron a profité de la venue du leader au Canonnier pour arracher son troisième point de la saison. Au caractère, surtout. Un partage qui permet aux Hurlus de mettre fin à l’hémorragie. "Après quatre défaites consécutives, c’est un point important", confirme Serge Tabekou.

"Ça va nous faire du bien. Maintenant, on doit enchaîner et bien préparer le match de la semaine prochaine à Ostende", ajoute l’ancien Unioniste, auteur du but qui a permis à l’Excel d’arracher ce point.

Et son entraîneur partage son analyse. "Il fallait casser cette spirale négative. Avec des partages, sur le plan comptable, on n’avance pas beaucoup. Mais ce point-là va surtout faire du bien dans les têtes", insiste Fernando Da Cruz, qui sait aussi qu’il faudra des victoires pour espérer abandonner la lanterne rouge.