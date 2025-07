Zulte Waregem continue de préparer la D1A et s'offre un transfert prometteur

Zulte Waregem a probablement encore besoin de renforts pour entamer son retour en D1A. Le club flandrien vient d'annoncer l'arrivée de Serxho Ujka.

Le nom de Serxho Ujka (26 ans) ne vous dit probablement rien, et pour cause : ce milieu de terrain arrive du KF Egnatia, en Albanie, et n'avait jusqu'à présent jamais évolué à l'étranger. Il s'est engagé pour deux saisons, avec deux saisons de plus en option, à Zulte Waregem.

Egnatia, cependant, n'est pas n'importe quel club albanais puisque le club de la ville de Rrogozhinë a été sacré champion la saison passée. Ujka a donc récemment pu disputer le premier tour qualificatif de Champions League contre Breidablik, mais s'est lourdement incliné.

Serxho Ujka est un pilier du championnat albanais, ayant disputé 58 matchs pour le FK Bylis et 108 matchs pour le KF Laci (que le RSC Anderlecht a affronté il y a quatre ans en préliminaires européens). Il a joué un match avec la sélection albanaise, en 2022.

La saison passée, Serxho Ujka a contribué de manière significative au titre du KF Egnatia, avec 5 buts et 11 passes décisives. "C'est ma première aventure à l'étranger et je suis impatient de l'entamer", déclare-t-il sur le site officiel de l'Essevee.

"Nous sommes très satisfaits d'avoir convaincu Serxho de rejoindre notre projet", déclare la cellule sportive du club. "Serxho est un milieu de terrain capable de présenter de bonnes statistiques offensives combinées à un profil physique solide qui peut être utile en Jupiler Pro League".