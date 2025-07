Un ancien talent d'Anderlecht prêté en quête de temps de jeu

Le jeune Simion Michez avait rejoint le Slavia Prague en 2024 pour une belle petite somme en provenance du Beerschot. Il ne s'y est pas imposé et a été envoyé en prêt en vue de la saison prochaine.

Simion Michez (23 ans) était un jeune talent prometteur à Neerpede mais, en manque de temps de jeu à Anderlecht, il a préféré rejoindre le Beerschot en 2023. Là, il disputera une saison pleine et de très bon niveau (37 matchs, 8 buts, 4 assists), attirant le regard du Slavia Prague.

En 2024, Michez signe donc en faveur du géant tchèque, contre 2,5 millions d'euros. Mais sa première expérience à l'étranger sera un échec : le polyvalent milieu latéral n'aura disputé que 16 matchs avec l'équipe A du Slavia en un peu plus d'un an (et 8 avec l'équipe B, pour 3 buts).

Sous contrat jusqu'en 2028, Michez va tenter de se relancer en D1 tchèque : il a été officiellement prêté pour la saison prochaine au Sigma Olomouc. Le Slavia n'abandonne cependant pas l'ex-international belge U17, puisque Olomouc ne disposera pas d'option d'achat. Le club précise même disposer de la possibilité de rappeler Simion Michez dès le mercato hivernal prochain.

Après avoir évolué en équipes d'âge belges jusqu'en U17, Michez a opté pour le Cameroun et a été sélectionné en U20 et U23 par la fédération camerounaise.