L'UEFA annonce le retour progressif du public dès la semaine prochaine !

L'UEFA précise que la jauge maximum de public accepté sera de 30% de la capacité maximum des stades. Le test réalisé ce mercredi en Supercoupe d'Europe a donc été jugé concluant par la fédération européenne de football ; environ 20.000 supporters du Bayern et du FC Séville avaient pu assister à la rencontre se déroulant à Budapest.

Reste à voir si, suite à cette décision, la venue de public pourra être organisée à si court terme pour les rencontres de sélection la semaine prochaine.

