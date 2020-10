La valeur marchande d'Eden Hazard a dégringolé !

La saison presque blanche d'Eden Hazard a eu un impact sur sa valeur marchande. Celle-ci a complètement baissé.

La saison dernière, tout le monde se réjouissait du transfert d'Eden Hazard au Real Madrid. Mais le Diable Rouge a vécu un exercice 2019-2020 miné par de nombreuses blessures.

Le Real Madrid a déboursé une somme avoisinant les 100 millions d'euros pour Eden Hazard alors que sa valeur marchande était estimé à 150 millions, soit un des joueurs les plus chers du monde.

Mais en un an, la donne a bien changé. Quand on observe les chiffres du site spécialisé Transfermarkt, on se rend compte qu'Hazard ne vaut plus "que" 60 millions d'euros. Soit une baisse de 90 millions d'euros (!).

Tout le monde espère qu'Eden retrouvera la forme d'avant son transfert à Chelsea pour faire à nouveau l'unanimité sur les terrains.