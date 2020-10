Luka Modric regarde vers l'avenir: "J'en ai envie, mais je sais j'ai conscience que j'ai un certain âge"

Luka Modric ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

A 35 ans, l'international croate a bien conscience qu'il dispute peut-être sa dernière saison dans la capitale espagnole même s'il ne ferme aucune porte.

"Je vis au jour le jour, et nous verrons ce qu'il se passera. Une prolongation ? Bien sûr que j'aimerais rester au Real Madrid, mais je suis conscient que j'ai un certain âge et que le club doit chercher le meilleur pour l'équipe. Je vais bien et tant que je me sens important, comme c'est le cas maintenant, j'aimerais rester. Quand ce ne sera plus comme ça, je chercherai de nouveaux défis", a expliqué le milieu offensif selon des propos rapporté par le quotidien As