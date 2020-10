Johan Walem fier de ses (anciens) Espoirs : "Des talents fabuleux"

Johan Walem est revenu près de la Belgique le week-end passé : l'ex-coach des Espoirs se déplaçait au Luxembourg avec Chypre. Nous en avons profité pour échanger avec lui.

Johan Walem a naturellement vu avec plaisir plusieurs de ses anciens protégés être appelés par Roberto Martinez, comme un couronnement de son travail à la tête des U21. "Peuvent-ils prendre la relève des A ? Je n'en sais rien, mais honnêtement, ce que nous vivons depuis 4-5 ans au niveau belge, c'est exceptionnel", se réjouit le sélectionneur de Chypre pour Walfoot. "Ces jeunes joueurs sont fabuleux : parvenir à percer avec les A malgré leur jeune âge".

Ce qui fait la différence ? Le talent, mais aussi la tête, selon Walem : "Ils sont tellement forts sur le plan mental. Tellement ... Inconscients, qu'ils ne se posent pas de limites", souligne-t-il. "Le talent intrinsèque de garçons comme Jérémy Doku, Alexis Saelemaekers et Zinho Vanheusden est immense".

L'Euro 2021, dernière chance ?

Les responsabilités de Johan Walem et de son successeur Jacky Mathijssen sont d'autant plus grandes que la génération dorée des Diables semble arriver progressivement en bout de course. "Selon moi, il y a déjà eu deux occasions manquées par rapport aux qualités individuelles de ce groupe", regrette l'ex-coach des Espoirs.

"Le temps passe, mais on ne peut pas non plus regarder que chez nous : les autres équipes aussi évoluent, la concurrence", pointe Walem. "On ne sait pas quelle sera la concurrence, ce que feront nos joueurs dans 2, 4, 6 ans".