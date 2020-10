Mesut Özil et Arsenal, le divorce est cette fois définitivement consommé

L'Allemand ne jouera plus avec les Gunners.

Mikel Arteta, semble maintenant prêt à exclure Mesut Ozil de son équipe de 25 joueurs d’Arsenal. Selon un rapport du Daily Mail, Arsenal a écarté ce vendredi deux joueurs de l'équipe de Premier League cette saison, et Mesut Ozil a été le premier prénom coché par le coach des Gunners.

Mesut Ozil a encore un an de contrat et les Gunners ont essayé de le vendre cet été. Cependant, le milieu de terrain a insisté sur le fait qu’il ne voulait pas partir et est heureux d’être là où il est car il a l’intention de respecter son contrat.

Le milieu de terrain âgé de 32 ans ne va donc disputer aucun match cette saison avec Arsenal mais va toucher un salaire de 20 millions d’euros par an pour rester en tribunes et aussi une prime de fidélité de 8 millions.