L'Antwerp prend le dessus sur Zulte Waregem

D'abord menés, les Anversois ont réussi à renverser la vapeur face aux hommes de Francky Dury.

En déplacement du côté de Zulte Waregem, l'Antwerp s'est imposé sur le score de 1-3. Après un départ poussif sous Leko, le Great Old semble avoir retrouvé ses sensations.

La rencontre avait pourtant mal débuté puisque c'est Zulte qui a ouvert le score dès la 7e minute de jeu grâce à un but de Dompé. Il faudra attendre la seconde période et précisément la 57e minute pour voir Haroun et l'Antwerp égaliser.

Le Matricule 1 a pris l'avantage sept minutes plus tard grâce à un but d'Hongla avant que Benavente n'inscrive son premier but sous ses couleurs dans le temps additionnel.

Avec sa victoire, Antwerp compte désormais 17 points et prend la cinquième place du classement.