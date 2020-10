Le nouveau Soulier d'Or du côté du Beerschot ?

Avec sept buts et six passes décisives en neuf matchs, le meneur de jeu de Beerschot est le joueur le plus décisif de la Jupiler Pro League. Et donc aussi automatiquement un candidat au Soulier d'or ?

Holzhauser a déjà été promu au Soulier d'or dans les tribunes du Kiel, mais les analystes voient aussi en lui un candidat. "Hans Vanaken vient de l'être deux fois de suite et quasiment personne ne peut lui faire face. Il faut être vraiment très bon pour se démarquer", explique Franky Van der Elst à Het Gazet van Antwerpen. "Je ne vois pas beaucoup d'autres concurrents. Holzhauser est nouveau et frais, ce qui joue en sa faveur. S'il peut être décisif lors du derby anversois du week-end prochain, cela lui donnera certainement des points supplémentaires".