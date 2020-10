Officiel: direction l'Inde pour un ancien Anderlechtois

Après la France, la Belgique et l'Angleterre, il file à l'autre bout de la planète.

En fin de contrat à Zulte Waregem depuis la fin du mercato, Idrissa Sylla s'est trouvé un nouveau club. L'attaquant guinéen prend la direction de l'Indian Super League et défendra désormais les couleurs de North East United.

Passé par le Mans et Bastia, Idrissa Sylla était arrivé en Belgique, à Zulte Waregem, en 2013. Il a ensuite disputé 43 rencontres et inscrit dix buts pour le Sporting d'Anderlecht avant de filer en Angleterre (QPR). De retour en Belgique il y a deux ans, il a encore joué avec Zulte Waregem et Ostende.