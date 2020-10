Théo Pierrot : "On a démontré une nouvelle fois notre force de caractère"

Ce dimanche après-midi, Seraing est parvenu à l'emporter au RWDM (3-4) au terme d'un match spectaculaire. Les Sérésiens occupent actuellement la première place du classement en D1B.

Le RWDM avait pourtant débuté la rencontre de la meilleure des manières ce dimanche en menant rapidement 2-0 après 25 minutes de jeu. "Nous étions surmenés et c'était vraiment compliqué. On gagnait peu de duels et notre jeu n'était pas bon, mais on a su se reprendre rapidement", a confié Théo Pierrot.

Seraing reviendra au score et prendra même les commandes de la rencontre juste avant la pause. "On a la chance d'avoir un attaquant qui met le ballon rapidement au fond, il ne se fait pas prier pour marquer. On est revenu puis on a pris les commandes de la rencontre avant de rejoindre les vestiaires", a expliqué le capitaine des Métallos.

En début de seconde période, les Bruxellois égaliseront sur un penalty et verront les visiteurs réduits à dix après l'expulsion de Faye. "On perd un ballon puis un deuxième, c'est difficile d'en vouloir à Wagane car c'est une succesion de bêtises qui le pousse à jouer ce duel dans la surface alors qu'il a déjà un carton jaune. Mais malgré tout, on n'a pas baissé les bras", a précisé le Français.

Seraing parviendra à faire 3-4 et l'emportera pourtant en infériorité numérique. "Ce quatrième but, c'est Seraing. On ne s'affole pas, on récupère le ballon, on traverse le terrain et on finit d'une manière chirurgicale. On peut être fier de nous", a ajouté Pierrot.

Un match référence en terme de mentalité. "Clairement. Puis, il ne faut pas oublier que notre coach n'était pas sur le banc. On a démontré une nouvelle fois notre force de caractère et qu'on était une équipe. C'est ce qui fait que depuis le début de saison, on est bon et c'est pourquoi aussi Georges a marqué 14 buts. Les coachs nous ont transmis tellement de choses et ont posé les rails, et de notre côté, on est dans le véhicule et on accélère. J''espère que cela nous maènera le plus loin possible", a conclu Théo Pierrot.