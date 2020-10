Un nouveau buteur sur la feuille de route eupenoise: "Un joueur complet"

Le tout premier but de sa carrière en Pro League et ça n'a pas surpris son coach.

Julien Ngoy, Knowledge Musona, Smail Prevljak et Jens Cools avaient déjà trouvé le chemin du but en Pro League cette saison, dimanche à Mouscron, Jonathan Herris s'est ajouté à cette liste. Profitant d'un excellent service de Musona, le défenseur eupenois a crucifié Hervé Koffi et l'Excel Mouscron pour offrir à Eupen sa deuxième victoire de la saison.

Et ça n'a pas surpris Benat San José. "Honnêtement, à l'entraînement, c'est l'un des meilleurs dans les exercices de finition", salue le coach espagnol de l'Alliance.

Au-delà de ça, à 30 ans, le Bruxellois, arrivé en provenance d'Ujpest et qui n'avait encore jamais joué en Pro League avant de débarquer au Kerhweg, s'est très vite adapté dans le noyau des Pandas. "C'est un joueur très complet qui défend très bien, mais qui sait aussi attaquer", salue son coach.