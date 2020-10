Deux joueurs de Pro League parmi les plus jeunes utilisés en Europe

Le joueur le plus jeune utilisé en Europe cette saison dans le top 10 des championnats vient d'Ukraine : il s'agit de Yehor Yarmoluk, 16 ans, évoluant au SK Dnipro. Mais un jeune joueur du RSC Anderlecht fait partie du top 5 : il s'agit de Kristian Arnstad, à peine 17 ans et titulaire contre le Club de Bruges.

Un autre joueur de Pro League intègre le top 10 européen : Luca Oyen, 9e, 17 ans lui aussi.

Youngest players fielded this season in the 10 best-ranked European leagues: 3 🇫🇷 @Ligue1UberEats players in the top 5⃣, among which much awaited @rayan_cherki from renowned @OL academy 👏@BellinghamJude & Florian #Wirtz also in the top 1⃣0⃣ More data ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/3abOMkf4hr