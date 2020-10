Les grands débuts de Jordan Lukaku avec l'Antwerp pour bientôt

Le prêt de Jordan Lukaku au Royal Antwerp FC peut désormais vraiment commencer. Le dernier test coronavirus du joueur a été annoncé négatif.

Jordan Lukaku était l'un des cinq nouveaux venus à l'Antwerp dans les derniers jours du mercato de transfert. Gélin, Ampomah et Benavente ont déjà fait leurs débuts pour le Great Old, Lukaku et le blessé Mbenza devaient attendre.

Bien que le jeune frère de Romelu se rapproche de ses débuts. Le défenseur de 26 ans était mis sur le côté pendant deux semaines, mais a maintenant passé un test coronavirus négatif, ce qui signifie qu'il peut à nouveau s'entraîner avec le groupe, rapporte Het Nieuwsblad.

Jeudi, l'Antwerp affronte Tottenham en Europa League. Reste à voir si Ivan Leko prendra le risque de d'aligner Lukaku face aux Spurs pour sa première rencontre.