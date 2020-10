KDB à l'assist par deux fois, Roberto Martinez épaté

Kevin De Bruyne était monté au jeu contre West Ham, mais a pu retrouver le onze de base ce mardi face à l'OM. Avec succès.

Kevin De Bruyne s'était blessé lors de la trêve internationale et avait dû quitter les Diables Rouges, manquant le choc face à Arsenal et l'entrée en lice de Manchester City contre le FC Porto. Le week-end passé, le Belge avait pu faire son retour en disputant plus d'une vingtaine de minutes de jeu contre West Ham ; ce mardi, il était titulaire à Marseille et s'est illustré par deux passes décisives.

Roberto Martinez était l'invité de CBS Sports et a analysé cette performance mancunienne : "Voir un tel contrôle de la 1ere à la 90e minute n'est pas habituel. Ce n'était pas facile de venir à Marseille pour réaliser une telle performance et l'expérience, le savoir-faire de Kevin De Bruyne dans ce genre de rencontres sont importants", déclare le sélectionneur national.