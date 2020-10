Hassane Bandé retrouve les terrains avec l'Ajax

Après avoir enchaîné les galères ces dernières années, Hassane Bandé a rejoué au football sous les couleurs de l'Ajax ce vendredi.

À l'issue de son prêt au FC Thun en deuxième division Suisse durant la seconde partie de saison dernière, Hassane Bandé a fait son retour sur les terrains avec l'Ajax Amsterdam hier soir. En effet, l'ancien attaquant de Malines a disputé 28 minutes de jeu avec les U21 du club néerlandais face à Almere City (défaite 1-4).

Il ne s'agissait là que du cinquième match disputé par le joueur de 22 ans depuis son arrivée aux Pays-Bas. Pour rappel, en juillet 2018, l'international burkinabé (5 capes) s'était gravement blessé, ce qui l'avait alors contraint à passer l'intégralité de la saison 2018/2019 à l'infirmerie.

En 2017/2018, Hassane Bandé s'était révélé aux yeux de l'Europe après avoir inscrit 11 buts en 25 matchs de Pro League sous les couleurs des Sangs et Or à seulement 19 ans. Le 1er juillet 2018, il avait rejoint l'Ajax contre un chèque légèrement supérieur à 8 millions d'euros. Mais depuis, le natif de Ouagadougou est en difficulté et ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau. Bientôt la fin du calvère pour Hassane Bandé ?