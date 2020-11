Une blessure vite oubliée pour Steeven Willems

Le Français n'aura laissé que très peu d'occasions à son concurrent, Modou Diagne, de s'illustrer.

Touché physiquement contre le Standard, Steeven Willems avait dû laisser sa place à Modou Diagne en seconde période. Mais la trêve internationale lui avait permis de très rapidement se remettre. "J’avais une déchirure musculaire de 5 à 6 centimètres et je suis revenu en dix jours. C’est assez miraculeux", sourit-il.

Il n’a d’ailleurs pas quitté le onze de base des Zèbres: il était déjà titulaire à Genk, il y a deux semaines. Tout comme samedi d’ailleurs contre le Cercle. Preuve que cette déchirure n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir. "Je me sens bien et je suis reparti", confie-t-il.

Une bonne nouvelle pour Karim Belhocine qui a fait du Français, depuis un bon moment déjà, le compère idéal de Dorian Dessoleil dans l’axe de la défense.