Record absolu de défaites consécutives en C1: l'OM a encore (un peu) de marge

Si l'Olympique de Marseille a égalé le triste record d'Anderlecht, une équipe luxembourgeoise conserve le record absolu.

Avec des séries de 12 défaites consécutives, Anderlecht et Marseille partagent désormais le titre des plus mauvaises séries de l'histoire de la Ligue des Champions. Mais, avant la réforme de la compétition en 1992, on trouve trace d'une série encore plus douloureuse.

Entre 1973 et 1987, la Jeunesse Esch, club le plus titré de l'histoire du championnat luxembourgeois (28 sacres), avait en effet collectionné 16 défaites consécutives. L'OM a donc encore un peu de marge et ne pourra pas revenir à hauteur des Luxembourgeois avant, au plus tôt, l'an prochain.